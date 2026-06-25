CHP'de rüşvet sonrası şimdi de mafya düzeni! Belediye odasında ruhsatsız silah

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, belediye personeli ile müteahhitler arasında inşaat ve imar süreçlerinde yaşandığı öne sürülen usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda ise Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.