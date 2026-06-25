ATSO Başkanı Ali Bahar denize mi itildi?

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar’ın geçtiğimiz Temmuz ayında kendi teknesinde hayatını kaybetmesine ilişkin davada şok edici gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta feci bir kaza olarak kayıtlara geçen olay, Ali Bahar’ın eşi Şebnem Bahar’ın mahkemedeki iddialarıyla bambaşka bir boyut kazandı. Eşinin bir tartışma sonrası denize itilmiş olabileceğini öne süren Şebnem Bahar, sanıkların madde kullandığına dair duyumlarını mahkeme heyetiyle paylaştı. Dosyaya giren otopsi raporundaki alkol ve anestezik madde ayrıntıları ise kafalardaki soru işaretlerini artırdı.