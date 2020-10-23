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Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

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Giriş: 23.10.2020 13:38
Güncelleme:23.10.2020 14:18
Son dakika haberi... Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 1 milyon dolara satılmak istenen ve tarihi olduğu düşünülen bir İncil ele geçirilmişti. Uzmanların yaptığı incelemede İncil'in sahte ve dijital baskı olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon dolara satılmak istenen ve tarihi olduğu düşünülen bir İncil ele geçirilmişti. Uzmanların yaptığı incelemede İncil'in sahte ve dijital baskı olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı SON DAKİKA: 1 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI! ELE GEÇİRİLEN İNCİL SAHTE ÇIKTI

BİREBİR BASKI

Uzman isim, "Sayfa yapraklarında yaptığımız incelemelerde buradaki resmedilen resimlerin bir baskı olarak kağıda verildiğini tespit ettik. Direk birebir baskı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

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