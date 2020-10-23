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Haberler Galeri Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon dolara satılmak istenen ve tarihi olduğu düşünülen bir İncil ele geçirilmişti. Uzmanların yaptığı incelemede İncil'in sahte ve dijital baskı olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 14:18
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Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon dolara satılmak istenen ve tarihi olduğu düşünülen bir İncil ele geçirilmişti.

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Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

Uzmanların yaptığı incelemede İncil'in sahte ve dijital baskı olduğu ortaya çıktı.

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Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

BİREBİR BASKI

Uzman isim, "Sayfa yapraklarında yaptığımız incelemelerde buradaki resmedilen resimlerin bir baskı olarak kağıda verildiğini tespit ettik. Direk birebir baskı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

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Son dakika: 1 milyon dolara satacaklardı! Ele geçirilen İncil sahte çıktı

Antikythera Düzeneği, büyük bir muamma olarak kalan en önemli arkeolojik buluntulardan biri.

Batan bir antik Yunan kargo gemisinin kalıntılarından çıkarılan bu düzeneğin astronomik amaçlarla kullanıldığı düşünülüyor.

Arkeologlar, bu aletin nasıl kullanıldığı hakkında hala çalışmalarına devam etse de bu düzeneğin oldukça karmaşık bir astronomik takvim olabileceği iddia ediliyor.

2 bin yaşında olduğu bilinen bir gemiden çıkarılması ise bu düzeneği o döneme ait bulunan en ilginç antik kalıntı kılıyor.