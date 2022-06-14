14 Haziran 2022, Salı
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Solüsyonla Dolar ve Euro yapıp dolandırdılar
Kağıthane’de bir iş adamı Afrikalı bir şahısla ticaret için anlaşarak 70 bin dolar verdi. Anlaşmazlık çıkınca da şahıs, parasını geri isteyen iş adamına sahte 70 bin dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki adrese yaptığı operasyonda, özel kağıdı solüsyon dökerek dövize dönüştüren çeteyi çökertti. Evdeki aramalarda yaklaşık 75 milyon lira değerinde sahte dolar ve euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1’i tutuklandı. Operasyon ve şahsın solüsyonla banknotları dövize çevirme anları ise kameralara yansıdı.