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Sokakta oynarken servis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

Sokakta oynarken servis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 23:47
Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğa, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisi çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
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Sokakta oynarken servis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı
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