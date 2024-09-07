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Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 22:39
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
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Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı!
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