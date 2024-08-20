20 Ağustos 2024, Salı
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Sokak köpekleri yaşlı kadına saldırdı! Saldırıdan komşuları kurtardı
Erzincan’da evin bahçesinde otururken başıboş 3 köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanan 64 yaşındaki Ayşe Karakaya, yaşadığı kabus dolu dehşet anları anlattı. Sokak köpeklerinin saldırısından komşularının yardımı ile kurtulan Ayşe Karakaya “Köpeklerin üçü birden bana hücum ettiler sırt üstü düştüm. Müdahale etmek istedim çok bağırdım, ayağımın altını tamamen kopardılar.” İfadelerini kullandı.