Sokak kısıtlaması başladı! İstanbul ve Ankara’dan ilk görüntüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20 itibariyle Türkiye genelinde 29 Kasım Pazar sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Beşiktaş'taki son durumu canlı yayında aktardı. İşte kısıtlamanın ilk dakikalarında İstabul ve Ankara'dan ilk görüntüler...