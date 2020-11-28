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Sokak kısıtlaması başladı! İstanbul ve Ankara’dan ilk görüntüler

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Giriş: 28.11.2020 20:23
Güncelleme:28.11.2020 20:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20 itibariyle Türkiye genelinde 29 Kasım Pazar sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Beşiktaş'taki son durumu canlı yayında aktardı. İşte kısıtlamanın ilk dakikalarında İstabul ve Ankara'dan ilk görüntüler...
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