Son dakika haberleri... Küresel koronavirüs salgınında her geçen gün artan günlük yeni vaka ve ölüm sayıları sonrası yeni tedbir kararları alındı. Bu kararlar kapsamında hafta içi akşam 9 sabah 5, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. İlk kısıtlama bu akşam saat 9 itibariyle başladı. A Haber muhabirleri İstanbul Ankara ve İzmir'de kısıtlamanın ilk dakikalarındaki son durumu canlı yayında aktardı. İşte yasak sonrası ilk görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

*Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

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