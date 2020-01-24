Soğuktan donan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Erzurum'da 3 arkadaş sokakta donmak üzere buldukları yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Yavru köpeğin donmak üzereyken bulduğunu söyleyen Ayhan Kızıl, "Yerde donmuş haldeydi, kucakladım iş yerine getirdim. Kalorifer altında kalp masajı yaparken veteriner hekimin tavsiyeleri üzerine ilaç verdik ve ılık suda yıkadık. Karnı doyan köpek bir süre sonra kendine geldi." dedi.

Olay dün gece merkez Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde sokakta yürüyen Ayhan Kızıl, yerde yatan yavru bir köpek gördü. Köpeğin yanına yaklaşan minik yavrunun donmak üzere olduğunu belirledi. Köpeği alarak iş yerine götüren Ayhan Kızıl, arkadaşları Göktuğ Ulusu ve Namık Kemal Kaplan ile birlikte hayata döndürmek izin kalp masajı yapmaya başladı.

Telefonla ulaştıkları veteriner hekim, ılık su ile yıkamaları ve çocuklarda kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların karıştırılarak köpeğe verilmesi tavsiyesinde bulundu. Gece geç saatte yola çıkan arkadaşlar, nöbetçi eczaneden aldıkları ilaçları kalp masajıyla hayata döndürdükleri köpeğe şırıngayla içirdi. 3 arkadaş, ilaç ve ılık suyla yıkandıktan sonra kendine gelen yavru köpeğe kalorifer peteğinin altında yer hazırladı. Sabah saatlerine kadar iş yerinde kalan köpek, Ayhan Kızıl tarafından köydeki çiftlik evine gönderildi.

"BİR SÜRE SONRA KENDİNE GELDİ"

Kar altında ıslanan yavru köpeğin hava soğuyunca donmak üzere olduğunu söyleyen Ayhan Kızıl, "Yerde donmuş haldeydi, kucakladım iş yerine getirdim. Kalorifer altında kalp masajı yaparken veteriner hekimin tavsiyeleri üzerine ilaç verdik ve ılık suda yıkadık. Süt içerek karnı doyan köpek bir süre sonra kendine geldi. Sabaha kadar burada baktıktan sonra köye gönderdim" dedi.

"UĞRAŞTIK AMA SONUNDA HAYATA DÖNDÜRDÜK"

Kızıl'a ait iş yerinde misafir olduklarını söyleyen Göktuğ Ulusu, veteriner hekimin tavsiyelerine göre hareket ettiklerini söyledi. Ulusu, kalp masajı ve ılık suyla yıkanan köpeğin karnı doyduktan sonra kendine geldiğini anlattı. Namık Kemal Kaplan ise yavru köpeği hayata döndürmek için iş yerindeki herkesin seferber olduğunu ifade etti. 2-3 saat uğraştıktan sonra köpeğin yaşama döndüğünü belirten Kaplan, "Nihayetinde o da bir can. Uğraştık ama sonunda hayata döndürdük" dedi.