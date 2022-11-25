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Soğuk hava ve kar etkili oluyor! İşte yurttan kar manzaraları

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Giriş: 25.11.2022 08:24
Son dakika haberi... Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kış iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. İşte yurdun farklı noktalarından kış manzaraları...
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