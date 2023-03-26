26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklık 10 derece düşecek... Meteoroloji'den uyarı: 76 ilde yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklık 10 derece düşecek... Meteoroloji'den uyarı: 76 ilde yağmur ve kar yağışı bekleniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 09:02
Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıklar yerini soğuk havaya bırakacak. Bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıcaklık 10 derece düşecek
Sıcaklık 10 derece düşecek
Hatayspor tesislerinde iftar
Hatayspor tesislerinde iftar
Kozan Kalesi’nin surlarında erkek cesedi bulundu!
Kozan Kalesi’nin surlarında erkek cesedi bulundu!
İstanbul’da genç kızın korku dolu anları!
İstanbul'da genç kızın korku dolu anları!
Depremzede babaya büyük şok!
Depremzede babaya büyük şok!
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Yaraları birlikte sarıyoruz
Yaraları birlikte sarıyoruz
İskenderun’da deniz taştı
İskenderun'da deniz taştı
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Taşla öldürüp buzdolabına koydu
Taşla öldürüp buzdolabına koydu
Daha Fazla Video Göster