Soba gazı can alıyordu! 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

Hatay’ın Belen ilçesinde, komşularının çocuklarının okula gitmediğini farkeden komşular kapıyı çaldı. İçerden sadece bebek sesi geldiğini ve pencerelerin kapalı olduğunu farkeden komşular, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kapıyı ve pencereyi ısrarla çalmaya devam eden komşulara kapıyı yarı baygın vaziyette baba açtı. Babanın kapıyı açmasıyla içeri giren komşular, anne M.G., baba M.G., evde uyuyan çocukları H.G., O.G. ve E.G.’yi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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