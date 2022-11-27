SMA’lı Berinay’ın hayalleri yarım kaldı! ‘Hayalin hayalimdir’ diyerek umutlarını çaldılar

Tedavi için gerekli olan 1 milyon 800 bin doların toplanmasının ardından Dubai'ye götürülen 2,5 yaşındaki Berinay'ın tedavisi, eksik para yatırılması nedeniyle yarım kaldı. Çocuk için kritik süreç devam ederken aile hukuk mücadelesi başlattı.

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