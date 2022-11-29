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Siyah duman Boğaz’ı kapladı! Anadolu Hisarı’nda iş yeri yangını… İşte bölgede ilk görüntüler

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Giriş: 29.11.2022 13:37
Son dakika haberi... Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı. Bir iş yerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda birçok noktada görülüyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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