Sivil trafik ekipleri İstanbul'da maske denetimi yaptı |Video

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sivil trafik ekipleri maske denetimi yaptı. Tek tek durdurulan minibüslerde uyarılar yapıldı, maske takmayan ya da burnunu açıkta bırak, çenesinin altına indiren kişilere 900 lira ceza yazıldı. Ekipler 3 minibüse şoförüne fazla yolcu aldığı için 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sivil trafik ekipleri maske denetimi yaptı.

"MASKE TAKMAYA 900 LİRA CEZA"

Tek tek durdurulan minibüslerde uyarılar yapıldı, maske takmayan ya da burnunu açıkta bırak, çenesinin altına indiren kişilere 900 lira ceza yazıldı. Ekipler 3 minibüse şoförüne fazla yolcu aldığı için 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.