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Sivas’ta termometreler eski otuz dereceyi gösterdi! Akan su bile dondu

İHA
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Giriş: 01.02.2022 12:18
Dondurucu soğuklar ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Sivas’ta bir muhtar gece su boruları donmasın diye muhtarlığın musluğunu açık bıraktı, gündüz geldiğinde akan suyun bile donduğunu görünce şoke oldu.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas'ta bu sene özlemle beklenen kar da yağdı. Yağan karın akabinde havalar daha fazla soğudu. Soğuk rekorlarının etkili olduğu Sivas'ta tuhaf görüntüler gelmeye devam ediyor. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç'un başına gelen tuhaf olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu kanıtladı.

AKAN SU BİLE SOĞUĞA DAYANAMADI

Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah geldiğinde ise akan suyun bile donduğunu gördü. Lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"15 GECELERİ İSE EKSİ 30'A VARAN SOĞUKLAR YAŞANIYOR"
Düzarduç, Sivas'ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, "Sivas'ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30'a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel" şeklinde konuştu.

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