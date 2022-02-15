15 Şubat 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sivas'ta feci olay: Baba parçalar halinde, oğlu donmuş vaziyette bulundu
Son dakika haberleri... Sivas'ın İmranlı ilçesi korkunç bir olaya şahit oldu. Hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar evinin içerisinde parçalanmış halde, oğlu 44 yaşındaki Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş vaziyette ölü bulundu.