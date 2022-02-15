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Sivas'ta feci olay: Baba parçalar halinde, oğlu donmuş vaziyette bulundu

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Giriş: 15.02.2022 01:45
Son dakika haberleri... Sivas'ın İmranlı ilçesi korkunç bir olaya şahit oldu. Hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar evinin içerisinde parçalanmış halde, oğlu 44 yaşındaki Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş vaziyette ölü bulundu.
Sivas’ta feci olay: Baba parçalar halinde, oğlu donmuş vaziyette bulundu
Sivas'ta feci olay: Baba parçalar halinde, oğlu donmuş vaziyette bulundu
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