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Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 10:58
Güncelleme:13.08.2024 10:58
Sivas kent merkezinde saat 10.33’te meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4,1 büyüklüğündeki depremin yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
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