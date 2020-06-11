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Sivas Gürün'da keşfedildi! Tepenin tam zirvesinde | Video

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Giriş: 11.06.2020 11:39
Sivas kent merkezine 94 kilometre uzaklıkta bulunan Mağara köyünde, yaklaşık 2 bin rakımlı bir tepenin zirvesinde, yer altına inen gizemli bir tünel bulundu. Birçok mağaranın bulunduğu Mağara köyünde,köy sakinleri tarafından bulunan insan yapımı tünelin bir yer altı şehrine açıldığı düşünülüyor. Köy sakinleri kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen tünelin araştırılmasını istiyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir tepenin zirvesinden içeriye inen, yer altı şehrine açıldığı düşünülen tünel bulundu.

YER ALTI ŞEHRİ OLDUĞU SÖYLENİYOR
Bölgede yaşayan Feramuz Yıldırım, söylentilere göre tünelin yer altına şehrine indiğini belirterek, "Mağara köyünde tahmini iki bin rakımlı tepede bulunan 80 basamaktan oluşan bir mağaradayız. Mağara hakkında bir bilgimiz yok ama söylentiye göre yeraltı şehriymiş burası. İnsanlar elleriyle oyarak yapmış gibi duruyor. Mağaranın içerisinde merdiven şeklinde basamaklar var" dedi.

ARAŞTIRILMASINI İSTİYORLAR
Yıldırım, buranın yetkililer tarafından araştırılması gerektiğini belirterek, " Gördüğünüz mağara 80 basamaktan oluşuyor, 100 metre aşağıya kadar iniyor. Bazı arkadaşlar bu mağarayla uğraşmış. Vatandaşlar buranın altında yer altı şehri olduğunu söylüyorlar. Buranın bilim adamları arkeologlar tarafından araştırılmasını rica ederiz. Merdivenler tam olarak belli, güzel bir görüntüsü var. 80 merdiven sayılmış. Burası elle yapılmış. Burayı mağara köylüleri bulmuş. Buranın altını bende merak ediyorum. İlk gördüğümde bende şaşırdım" diye konuştu.

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