Karaman FK'nın takım otobüsü alev alev yandı! 30 kişi son anda kurtuldu
Karaman Futbol Kulübü futbolcularını Silifke deplasmanına götüren takım otobüsü, Karaman-Konya kara yolunda seyir halindeyken arızalanarak durdu. Aracın arkasından dumanlar yükselirken elektrik sisteminin devre dışı kalması nedeniyle kapılar açılmadı. Şoförün çabasıyla kapının açılmasının ardından yaklaşık 30 kişilik kafile son anda tahliye edildi. Futbolcuların otobüsten inmesinin hemen ardından araç alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda yaralanan olmadı.