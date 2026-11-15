Türkiye'nin lezzet mirası: Anadolu'nun dört bir yanından yöresel pideler

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden pide, Anadolu'nun dört bir yanında farklı tariflerle sofralara konuk oluyor. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine, çay saatinden özel davetlere kadar her öğünde tüketilen yöresel pideler, kendine özgü malzemeleri ve hazırlanış biçimleriyle dikkat çekiyor. Meşhur Görele pidesinden Denizli'nin tahinli ve ballı tava pidesine, Konya'nın tandır böreğinden farklı pide çeşitlerine kadar Türkiye'nin zengin lezzet mirası sofralara taşınıyor.