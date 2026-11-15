Bakan Vedat Işıkhan A Haber'de! COP31'de yeşil istihdam ve çalışma hayatı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) 7. gününde devam ediyor. İklim krizine karşı uluslararası iş birliği ve yeşil dönüşümün ele alındığı zirveyi A Haber ekipleri yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in canlı yayın konuğu oldu. Zirvede yeşil istihdam, iklim dönüşümünün iş gücüne etkileri ve çalışma hayatının geleceği gündeme geldi.