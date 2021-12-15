Şişli metro istasyonunda hayrete düşüren kurtuluş kamerada

İstanbul Şişli metrosunda mucizelere inandıran kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Raylara kendini bırakan genç kız, trenin altından burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay 25 Ekim 2020 günü saat 16.30 sularında Şişli Metrosu'nda yaşandı.

TONLARCA AĞIRLIKTA VAGONLAR ÜZERİNDEN GEÇTİ

Tren bekleyen bir genç kız, aniden raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Tonlarca ağırlıkta vagonların üzerinden geçtiği kız, olaydan yara bile almadan kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yürüyerek rayların altından çıkan kız, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.