Sis megakent İstanbul'un üzerine çöktü

Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.