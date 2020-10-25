- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sis megakent İstanbul'un üzerine çöktü
Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.