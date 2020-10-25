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Sis megakent İstanbul'un üzerine çöktü

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Giriş: 25.10.2020 09:26
Güncelleme:25.10.2020 09:33
Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbulda yoğun sis etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadı... İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU! SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI...

Sis megakentin üzerine çöktü
Sis megakentin üzerine çöktü
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