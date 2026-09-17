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Tarlada ucuz, tezgahta cep yakıyor! Antep fıstığında komisyoncu tepkisi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarlada ucuz, tezgahta cep yakıyor! Antep fıstığında komisyoncu tepkisi

Gaziantep'te “yeşil altın” olarak bilinen antep fıstığında hasat sürerken üretici ile market fiyatı arasındaki büyük fark yeniden gündeme geldi. A Haber’e konuşan Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, üreticinin artan maliyetlere rağmen emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, ürünün komisyoncu ve aracılardan geçtikçe fiyatının yükseldiğini söyledi. Yiğit, “Tarlada bir fiyat, markette bir fiyat... Bunu kim zamlandırıyor, parayı kim kazanıyor, o bir türlü aklımız ermiyor” diyerek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

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