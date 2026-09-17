Finansal İstikrar Komitesi sonrası piyasalarda yeni adımlar: Tedbirler ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Komitede, piyasalardaki hareketliliğin bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirleri açıkladı. SPK'nın piyasaların sağlıklı işlemesi için kısa sürede yeni düzenlemeleri devreye alacağı bildirildi. SPK ve Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni adımların piyasalara etkisini Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.