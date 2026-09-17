130 fonda tarihi tasfiye! 550 bin yatırımcının parası ne olacak?

Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saatlerinde verdiği "Risk yok" mesajının ardından piyasalarda peş peşe kritik adımlar geldi. SPK ve BDDK'nın aldığı kararlarla 130 fonun tasfiye süreci başlatılırken, yaklaşık 550 bin yatırımcının akıbeti merak konusu oldu. A Haber'de süreci değerlendiren stratejist Tonguç Erbaş, fonlarda yaşanan çalkantının perde arkasını, tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğini ve Borsa İstanbul'da bundan sonraki döneme ilişkin beklentilerini anlattı.