Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 heyecanı! 13 ülkeden 2 bin 925 genç yarışıyor

TEKNOFEST 2026 heyecanı Diyarbakır'da başladı. 16-20 Eylül tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 13 ülkeden 2 bin 925 genç, 677 finalist takımla 11 farklı kategoride yarışıyor. Gençler geliştirdikleri yerli ve milli projeleri jüriye sunarken, istilacı aslan balıklarıyla mücadele eden su altı robotundan yangına müdahale robotuna kadar dikkat çeken teknolojiler sergileniyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yarışma alanından son gelişmeleri aktardı.