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Büşra bebekten hala iz yok: Diyarbakır'da da bir kişi gözaltına alındı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Büşra bebekten hala iz yok: Diyarbakır'da da bir kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Bebek ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amcası, halası ve iki akrabası tutuklandı. Üç kişi ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi de Diyarbakır'da gözaltına alındı. Büşra Bebek'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, Büşra Bebek soruşturmasındaki son gelişmeleri aktardı.

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