Ekranlara damga vuracak yeni dizi: 'Güneşin doğduğu yer' bu akşam Atv'de başlıyor!

Akşamlara damga vuran yapımlara imza atan ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşuyor. 90'lar Çukurova'sında geçen ve başrollerinde Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'nin yer aldığı "Güneşin Doğduğu Yer", perşembe akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan ünlü oyuncu Burak Özçivit, "Tekrar ATV'deyiz, o yüzden mutluyuz. Uzun zamandır hazırlanıyoruz Güneşin Doğduğu Yer'e. Kenan Kazan olarak burada olacağım. Çatışmaları, aşkı, ilişkileri, etrafı... O yüzden ekip olarak iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı.