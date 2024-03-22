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Şırnak’ta sel felaketi | Sokak ortasında sele kapıldılar! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 13:33
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak sele neden oldu. İki kişi sele kapıldı. Canlarını son anda kurtardılar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz suya kapılmaktan son anda kurtulanlarla konuştu.
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Sel felaketi Yaşadıklarını A Haber’e anlattı
Sel felaketi Yaşadıklarını A Haber'e anlattı
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