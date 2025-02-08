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Şırnak’ta kaybolan hemşirenin cansız bedeni bulundu

Şırnak'ta kaybolan hemşirenin cansız bedeni bulundu

DHA
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Giriş: 08.02.2025 16:07
Şırnak'ta kaybolan 26 yaşındaki hemşire Selen Naycı'nın cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu. Genç kadının cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan hemşire Selen Naycı'nın (26), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı. Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan hemşire Selen Naycı (DHA)

Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi. Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şırnak’ta kaybolan hemşirenin cansız bedeni bulundu
Şırnak’ta kaybolan hemşirenin cansız bedeni bulundu
Şırnak'ta kaybolan hemşirenin cansız bedeni bulundu
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