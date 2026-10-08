Maltepe'de çöken binada kontrollü yıkım çalışması: Binada yapısal sorunlar mı var?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde altındaki 3 katı çöken 7 katlı binanın ayakta kalan üst katlarında kontrollü yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Merve İnci Özmen ve kameraman Ömer Er, olay yerindeki son gelişmeleri aktardı. İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Alkan ise A Haber canlı yayınında binanın muhtemel çökme nedenleri, yapının taşıyıcı sistemindeki olası sorunlar, kullanılan yapı malzemelerinin niteliği ve kontrollü yıkım çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.