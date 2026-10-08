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Maltepe'deki 7 katlı bina neden çöktü? Uzmanlar ne diyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Maltepe'deki 7 katlı bina neden çöktü? Uzmanlar ne diyor?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve jeofizik mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını ve yapının muhtemel çökme nedenlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Almaçayır, enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşmak için AFAD ekiplerinin sismik dinleme cihazlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Üst katların enkaz üzerinde kalması nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirten Almaçayır, ekiplerin beton parçalarını kontrollü şekilde kaldırarak ilerlediğini söyledi. Jeofizik mühendisi Kadem Ekşi ise binanın muhtemel çökme nedenlerini değerlendirdi. Çökmenin kesin nedeninin belirlenebilmesi için teknik incelemelerin sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

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