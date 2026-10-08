Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan dehşeti anlattı! 5'inci kattan sağ çıkan Tolga Gürpınar: "Başıma beton düştü, şoktan hissetmedim"

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtarılan 8 kişiden biri olan 5'inci kat sakini Tolga Gürpınar, felaket anında yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Başına beton parçası düşmesine rağmen şok nedeniyle acıyı sonradan fark etmediğini söyleyen Gürpınar, ailesinin evde bulunmamasının en büyük tesellisi olduğunu belirterek, tamamen yıkılan alt katlardaki komşuları için derin bir endişe taşıdığını dile getirdi.