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Şırnak nasıl başardı? Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük başarının sırrını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 11:34
Güncelleme:08.03.2021 11:58
Haftalık verilere göre en az vaka görülen illerden biri de Şırnak. Peki Şırnak'ta bu başarı nasıl sağlandı? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük canlı yayında anlattı.

Şırnak'ta vaka sayısı 100 binde 8,87. Peki Şırnakta vaka sayısının az olmasının nedeni ne? Koronavirüsle mücadeledeki başarının sırrı ne? Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük A Haber canlı yayında anlattı.

EKİP ÇALIŞMASININ ÜRÜNÜ

Başıbüyük, "Başarı tamamen arkada görmüş olduğunuz bir ekip çalışmasının ürünü. Bu buzdağının görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var. Ekibin sağlam olması ve özveriyle çalışması bizi bu noktalara taşıdı." ifadelerini kullandı.

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