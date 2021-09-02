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Şırnak annelerinden HDP önünde kutlamalı eylem
Yaklaşık bir yıl boyunca her hafta HDP Şırnak il binası önünde yapılan eyleme katılan anne Emine Üstek'in azmi mutlu sonla bitti. Anne Üstek, oğlunun 7 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve her hafta HDP önünde yaptıkları eylem sonucu oğluna kavuştuğunu söyledi. Emine Üstek, "Allah herkesten razı olsun. Oğlumun fotoğrafı hep koynumda idi, şimdi artık kendisi koynumda olacak. Allah devletimizden razı olsun. Bu sefer oğlum sağ salim gelip bize kavuştu. Dağda olanlara da sesleniyorum, gelin annelerinize, babalarınıza kavuşun. Bir bilseniz ben ne kadar sevinmişim, anneleriniz de sevinecekler. Gelin hepiniz gelin evinize" dedi.
Baba Ömer Üstek de, "Allah bütün devlet büyüklerimizden razı olsun. Çocuğumuzu dağdan getirdiler biz çok memnun olduk. İnşallah herkesin çocuğu gelir. Diyarbakır'daki annelere selam yoluyorum. İnşallah onlarda çocukların kavuşurlar" diye konuştu.
"BİZ ŞIRNAKLI KADINLAR OLARAK HİÇBİR ZAMAN BU DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Şehit ailesi Zübeyde Bilir ise ailelere destek için eyleme katıldığını söyledi. Bilir, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Emine teyzenin oğluna kavuşması, terör örgütün kucağından bir gencimizi daha aldık. İnşallah bütün gençlerimiz böyle ailelerine kavuşurlar. Bütün annelerin gözyaşları diner. Biz Şırnaklı kadınlar olarak hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından HDP il binası önünde bir süre önce oğlu güvenlik güçlerine teslim olan anne Emine, baba Ömer ve Şırnak Anneleri davul zurna eşliğinde halay çekti. Anne Emine ve baba Ömer oğullarına kavuştukları için HDP il binası önünde doyasıya halay çekerek, eğlendi.