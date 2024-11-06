Sinop'ta lakerda zamanı! 2 kilosu bin TL

Lakerda, Karadeniz'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanıyor. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 1000 TL'ye satılıyor.

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