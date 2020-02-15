Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! Önce kaynar su döktü sonra...

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde sinir krizi geçiren bir kadın ortalığı birbirine kattı. Cama çıkarak bir anda bağırmaya başlayan kadın, ekiplere önce sıcak su döktü, ardından çaydanlık ve çeşitli mutfak eşyaları fırlatmaya başladı. Kadının yanındaki küçük çocuğa zarar verme ihtimaline karşın hava yastığı açılırken şüpheli yaklaşık bir buçuk saat sonra gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te sinir krizi geçiren bir kadın mahalleyi birbirine kattı. Cama çıkarak bağırmaya başlayan kadın ekiplere yukarıdan sıcak su döküp çaydanlık fırlattı. Ekipler olaya müdahale eden polis yaklaşık 1 buçuk saat sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

CAMA ÇIKARAK BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semtte yaşayan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle cama çıkarak bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren kadını gören ve duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının yanındaki küçük yaştaki çocuğa zarar verme ihtimaline karşın aşağıya hava yastığı açtı.

EKİPLERİN ÜZERİNE SICAK SU VE MUTFAK EŞYALARI FIRLATTI

Yanına kimseyi yaklaştırmayan kadın bir süre sonra, müdahale etmek isteyen ekiplere yukarıdan sıcak su döktü. Bununla da yetinmeyen kadın çaydanlık ve benzeri mutfak eşyaları fırlattı. Mahallelinin ayağa kalktığı olayda polis ekipleri, kadını yanındaki çocuğa zarar verme olasılığı nedeniyle müdahale ederek gözaltına aldı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.