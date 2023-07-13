13 Temmuz 2023, Perşembe
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Sinek ısırığı sandılar iğne çıktı! “Bebektir ağlar” dediler ama…
Iğdır'da iki ay önce dünyaya gelen bebek, doğduğu ilk günden bu yana sürekli ağlıyordu. Ailesi önce, gaz sancısı sandı. Bacağındaki kızarıklığı görünce de, sinek ısırığı diye düşündüler. Ama gerçek bambaşkaydı. Adem bebeğin bacağından dört santimetrelik enjektör iğnesi çıktı.