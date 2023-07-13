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Sinek ısırığı sandılar iğne çıktı! “Bebektir ağlar” dediler ama…

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Giriş: 13.07.2023 10:05
Iğdır'da iki ay önce dünyaya gelen bebek, doğduğu ilk günden bu yana sürekli ağlıyordu. Ailesi önce, gaz sancısı sandı. Bacağındaki kızarıklığı görünce de, sinek ısırığı diye düşündüler. Ama gerçek bambaşkaydı. Adem bebeğin bacağından dört santimetrelik enjektör iğnesi çıktı.
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