Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'de! Papa'nın Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Giriş: 30.11.2025 14:52
Papa ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Vatikan ziyaretinde neler konuşuldu? Hristiyanlık tarihi için Türkiye'nin önemi ne? Papa'nın asli görevi ne? Papalık nasıl çalışıyor? Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
