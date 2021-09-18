18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Silahla balyozla geldiler, sigara çalıp gittiler

Silahla balyozla geldiler, sigara çalıp gittiler

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2021 16:15
Başakşehir'de gece yarısı şarküteriye gelen hırsızlar balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldı. Şüphelilerden, biri elinde silahla arkadaşlarına gözcülük yaparken, o anlar kameralara yansıdı. Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi. Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı. Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı. Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silahlı balyozlu sigara soygunu
Silahlı balyozlu sigara soygunu
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Facianın eşiğinden saniyeler kurtardı
Facianın eşiğinden saniyeler kurtardı
Görenler şok oldu! Anakonda canlı canlı...
Görenler şok oldu! Anakonda canlı canlı...
Uzmanlar uyarıyor! Tehdit çok ciddi
Uzmanlar uyarıyor! Tehdit çok ciddi
Bursa’da altın bulabilmek için motorlu elek tasarladı
Bursa'da altın bulabilmek için motorlu elek tasarladı
Adana Şehir Hastanesi’nin açılışının 4.yılı
Adana Şehir Hastanesi'nin açılışının 4.yılı
Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Dünya Mas Güreşi Kupası İstanbul’da!
Dünya Mas Güreşi Kupası İstanbul’da!
Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada
Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada
Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar!
Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar!
Tezgahta balık fiyatları nasıl?
Tezgahta balık fiyatları nasıl?
Daha Fazla Video Göster