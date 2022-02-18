18 Şubat 2022, Cuma
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Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Türkiye'yi yasa boğan ölümde zanlı ifadesinde Sıla’yı şikayetinden vazgeçmediği ve başka biriyle yazıştığı için öldürdüğünü anlattı. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.