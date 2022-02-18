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Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 09:15
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Türkiye'yi yasa boğan ölümde zanlı ifadesinde Sıla’yı şikayetinden vazgeçmediği ve başka biriyle yazıştığı için öldürdüğünü anlattı. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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