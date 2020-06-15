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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o operasyonun görüntüleri | VİDEO

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Giriş: 15.06.2020 15:22
Siirt Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Kayıtlarda iki gün önce Eruh ilçesinin Ciraf mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların imha edildiği görülüyor.

Görüntülerde güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine intikali, ATAK helikopterlerinin faaliyetleri ve güvenlik güçlerinin çalışmaları yer alıyor.

Pervari ilçesinde 1 Haziran'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın adını taşıyan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda drone ve kadavra arama köpeği de kullanılmıştı.

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5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
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