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Şiddetli yağış sonrası sel! Erzincan'da dere taştı, bazı köprüler yıkıldı, yollar kapandı

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Giriş: 29.08.2023 17:56
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Üzümlü ilçesinde sağanak sonrası dereler coştu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda ufak çaplı su birikintileri oluşurken üzümlü ilçesinde derelerden gelen sel korkuttu. İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel tarım arazilerinde zarara yol açtı. Bazı köy yollarında tahribata yol açan selin geliş anı ise kameralara yansıdı.
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