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Şiddet ve hakaretle geçen 34 yıl! Ayten Erbaç yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 11.03.2021 09:37
Güncelleme:11.03.2021 10:04
Kocaeli'de eşinin uyguladığı şiddet sonucu tanınamaz hale gelen Ayten Erbaç'ın videosu büyük tepki topladı. Kocaeli cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti. Vicdansız adam tutuklandı. 34 yıl boyunca şiddet gördüğünü belirten Ayten Erbaç A Haber'e konuştu. Kabus dolu ömrünü anlattı.

34 yıllık kocası tarafından tanınmaz hale getirildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ayten Erbaç'ın bu halini oğlu çekti.

Video basınla paylaşılınca büyük tepki toplandı. Şiddet gören kadın yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Ayten Erbaç, yediği dayağı oğlundan gizlemek için günlerce odadan çıkmadı. Oğlunun çektiği bu video üzerine kocası Veli Erbaç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayten Erbaç'ın çocukları babalarının cezaevine girmesinden mutlu oldu. Eğer çıkarsa annesinin hayatından endişe ediyorlar. 34 yıl boyunca eşinden şiddet gören Erbaç'a, çocukları sahip çıktı. Erbaç'ın şiddete boyun eğen diğer kadınlara da çağrı yaptı.

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