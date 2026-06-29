Sıcak hava dalgası Türkiye'yi vuracak! Kavurucu sıcaklar başlıyor

Omega blokajı etkisini Türkiye'de göstermeye başladı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dikkatli olunması uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün sıcaklık 34 dereceye, Edirne'de 38 dereceye ulaştı. Ege'de İzmir 38, Aydın ise yarın 41 dereceyi görecek.