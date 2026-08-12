Küçük çocukları hedef alan trans "Chakma Grup" skandalı: Sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye genelinde LGBT adı altında sosyal medya platformlarında gençler ve çocuklar hedef alınırken dijital mecralardaki bu "zehirli" içeriklere bir yenisi daha eklendi. Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan Chakma isimli grup, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Grup üyelerinin, müzik çalışmaları üzerinden toplumsal mesajlar vermeyi hedefledikleri belirtilirken, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız" ifadeleri tepki çekti.